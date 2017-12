Deel dit artikel:











Jan Dekker uitgeschakeld op WK darts Jan Dekker uitgeschakeld op het WK (Foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

DARTS - Jan Dekker is er niet in geslaagd de derde ronde van het WK te bereiken. In London was de geboren Emmenaar niet opgewassen tegen Dimitri van den Bergh. De Belg won met 4-2. Dekker miste, voor zijn doen, te veel dubbels.

1e set: 0-3

Dekker kwam in de eerste set maar moeizaam op gang. Van den Bergh zette met een 180'er direct de toon. Dekker kon niet volgen, kreeg geen kans op een dubbel en verloor de eerste set kansloos.



2e set: 3-1

Dekker, die bekend staat als een slow-starter, herstelde zich aan het begin van de tweede set en behield zijn eigen leg op dubbel zes. Dekker liet in de leg van Van den Bergh kansen liggen om de Belg te breken. Nadat Dekker zijn eigen leg wist te behouden, sloeg de Drent in de vierde leg wel toe en brak de Belg op dubbel zestien.



3e set: 1-3

Dekker brak Van den Bergh direct aan het begin van de derde set, maar werd een leg later zelf ook gebroken. Twee legs later werd Dekker weer gebroken. Zelf stond Dekker op dubbel acht, maar de Belg gooide 126 uit en won de set.



4e set: 1-3

Met een elf-darter begon Dekker de vierde set overtuigend. Dekker was scorend beter dan zijn opponent, maar liet het op zijn specialiteit, de dubbels, een beetje afweten. Dekker miste drie pijlen op dubbel zestien, waarna de Belg genadeloos toesloeg en Dekker, in de derde leg van de set, weer brak en zijn eigen leg wel wist te winnen.



5e set: 3-1

In de eerste leg van de vijfde set gooide Dekker pas zijn eerste 180'er van de middag. Het was niet genoeg om de leg te winnen. Toch wist Dekker twee legs later wel te breken en sleepte de set in zijn eigen leg binnen.



6e set:

In een wisselvallige partij was het Van den Bergh die Dekker direct in de zesde set brak. Dekker was geknakt en verloor de set met 0-3 en de wedstrijd met 2-4.



In de derde ronde neemt Van den Bergh het op tegen de winnaar van het duel Suljovic tegen Thornton.