Fikse celstraffen voor loods vol gestolen spullen

HOOGEVEEN - De rechtbank in Assen heeft flinke celstraffen opgelegd aan een drietal mannen vanwege heling van een groot aantal gestolen spullen.

Die werden in de nacht van 1 op 2 mei aangetroffen in een loods bij Zuidwolde.Een 34-jarige man uit Dedemsvaart moet 16,5 maand de cel in. Zijn 30-jarige maat uit Hoogeveen gaat anderhalf jaar zitten. Een derde handlanger, een 32-jarige man uit Wateren, moet voor 90 dagen, waarvan 42 voorwaardelijk, achter slot en grendel. Vanwege het uitgezeten voorarrest van 48 dagen, hoeft hij niet meer naar de gevangenis.Het Team Criminele Inlichtingen deed begin mei een inval in de betreffende loods na een tip. Het binnengevallen pand bleek tjokvol gestolen goederen te zitten. Zoals een grote hoeveelheid elektrisch gereedschap, aanhangers, quads en een bestelbus. In de ruimte troffen agenten ook 300 gram speed in een koelkast aan, en een illegaal vuurwapen. Deze bleken beide van de man uit Hoogeveen te zijn, die daarom zwaarder werd gestraft. Hem werd, samen met de man uit Dedemsvaart, ook de diefstal van 150 liter diesel aangerekend. De man uit Wateren werd naast heling ook verdacht van valsheid in geschrifte.De opgelegde straffen vielen uiteindelijk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Volgens de rechter komt dat doordat het bij een deel van de spullen niet helder is of deze zijn gestolen of niet.De man uit Wateren werd valsheid in geschrifte verweten, maar de rechter achtte dat niet bewezen. Hij zou een valse factuur voor een bedrag van 50.000 euro hebben opgesteld. Voor dat bedrag zou hij de spullen in de loods hebben verkocht aan de 30-jarige man uit Hoogeveen. Volgens de rechtbank was het niet met zekerheid vast te stellen of de man uit Wateren die rekening had nagemaakt. Bij de man uit Wateren werd ook een deel van de gestolen spullen in zijn woning aangetroffen. Volgens hem had een huisgenoot van hem die daar gestald. De rechter geloofde daar echter geen snars van.Een aantal benadeelde partijen hadden nog een schadevergoeding ingediend, maar de rechter wees die af. Geen enkele was juist onderbouwd. Alle gestolen spullen gaan weer terug naar de rechtmatige eigenaren.