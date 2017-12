'Aso-azc' Hoogeveen klaar voor gebruik

Deel dit artikel:











Het 'aso-azc' is een afdeling binnen de muren van het bestaande azc in Hoogeveen (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Nog voor de jaarwisseling komen de eerste bewoners van het in de volksmond geheten aso-azc in Hoogeveen. Het is een asielzoekerscentrum binnen het azc Hoogeveen voor maximaal 50 vluchtelingen die elders teveel overlast veroorzaken.

Geschreven door Petra Wijnsema

Volgens Henk Wolthof, unitmanager Noord van het COA, zijn daar geen criminelen bij. "Het gaat bijvoorbeeld om agressief gedrag tegen andere bewoners of personeel. Maar het kan ook zijn dat ze niet zelfredzaam genoeg zijn. Hier worden ze geobserveerd en komen ze in een strak programma. We hopen ze verder te helpen zodat ze weer terug kunnen naar de reguliere opvang," zegt Wolthof.



Op de locatie komen 30 mensen te werken, 17 van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en 13 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).



Veel begeleiding

De overlastveroorzakende asielzoekers krijgen hun eigen ingang bij het azc en zijn afgeschermd van de rest van het asielzoekerscentrum in Hoogeveen, waar momenteel 550 opvangplaatsen zijn en een buffer beschikbaar is van 450 plaatsen.



De asielzoekers krijgen een vol dagprogramma dat bestaat uit een meldplicht, gesprekken en twee keer per dag sporten. "Want als men fysiek in beweging is dan wordt men ook mentaal uitgedaagd om in beweging te zijn. En we kunnen dan goed observeren hoe ze met verlies omgaan en hoe ze zich in een groep bewegen," zegt locatiemanager Jannet Boven.



Tussen twee en vier uur 's middags mogen ze even naar buiten, zonder begeleiding. "Maar er is extra politietoezicht op de tijden dat ze naar buiten gaan. Als ze zich buiten het centrum misdragen, dan zal het een taak van de politie zijn om op te treden," aldus Wolthof.



Na tien uur 's avonds gaat de deur op slot. Mocht een bewoner behoefte hebben om een biertje te gaan drinken in het centrum van Hoogeveen om half elf 's avonds, dan zal het personeel dit sterk afraden. "Ze tekenen ervoor dat ze om tien uur binnen zijn. Maar het is geen gevangenis. Het is op vrijwillige basis," legt Boven uit.



In Amsterdam is in november al een soortgelijk azc geopend. Daar verblijven nu 10 asielzoekers. "Dat verloopt tot nu toe prima," zegt Wolthof.



Gemengde reacties

De winkeliers van het nabij gelegen winkelcentrum De Weide en de buurt onthouden zich van commentaar. Winkelpubliek reageert overwegend afwachtend. De VVD in Hoogeveen uit vandaag nogmaals haar zorgen over de komst zogenoemde aso azc.



Het gaat om een pilot die na twee jaar wordt geëvalueerd. De instroom van asielzoekers is nu de helft in vergelijking met twee jaar geleden. Toch denkt Wolthof dat er in het hele land 100 opvangplaatsen nodig zijn. "Oorspronkelijk was het plan om vier of vijf van dit soort locaties op te zetten en dat is nu teruggebracht naar twee," besluit Wolthof.



Mocht blijken dat er straks teveel opvangplaatsen zijn voor overlastgevende asielzoekers, dan sluit mogelijk één van de twee locaties of wordt het aantal plaatsen verminderd.