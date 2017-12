Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Wilt u voor de Kerst nog even op pad in eigen provincie? Dit weekend is er van alles te doen. Wij hebben een aantal activiteiten voor u op een rijtje gezet.

Teams van 2 tot 3 personen gaan zaterdag de strijd met elkaar aan tijdens het NK Carbiddarten in Tiendeveen. Op het sportpark aan de Molenweg zijn vanaf 11.00 uur de eerste knallen te horen tijdens het proefschieten. De wedstrijd gaat van start om 12.00 uur.In het Planetron in Dwingeloo worden de komende weken sterrenkijkavonden gehouden. De eerste is op 23 december. De avond begint om 20.00 uur. Het Planetron adviseert geïnteresseerden wel even van tevoren te reserveren. Kunt u niet op 23 december? Dan zijn er ook sterrenkijkavonden op 28 en 30 december en op 2, 4 en 6 januari.In de oude dierentuin van Emmen wordt zaterdag tussen 15.00 en 19.00 een kerstlichtjestocht gehouden. De wandeling van een half uur loopt langs een verlicht pad en heeft als thema het Kerstverhaal. De toegang is gratis.In het centrum van Klazienaveen wordt zaterdag vanaf 18.30 uur voor de tweede keer de Lightrun gelopen. De lopers leggen een parcours af van vier of zes mijl door het dorp. Bekijk hier de route van de lightrun Op kerstavond zijn er in de hele provincie speciale concerten, vieringen en kerkdiensten. Zo kunt u terecht in Peize voor een kerstmusical. In onder meer Exloo, Nijeveen en Roden worden kerstconcerten gehouden.Een bijzondere kerkdienst kan worden bezocht in de schaapskooi van Hijken. Die dienst begint om 21.30 uur.Bij het Monument voor Franse Parachutisten aan de Balkenweg in Assen worden op Kerstavond lichtjes aangestoken ter nagedachtenis aan omgekomen militairen.En mocht u nou de deur liever niet uit gaan op Kerstavond dan kunt u vanaf 17.11 uur naar het Prinsengrachtconcert in Meppel van eerder dit jaar kijken. Onder begeleiding van het Noordpool Orkest traden onder meer O'G3NE, Jett Rebel, Gare Du Nord, Ken Besuijen en Stephanie Struijk op. Het programma wordt herhaald om 18.41, 20.11, 21.41 en 23.11 uur.