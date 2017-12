Deel dit artikel:











Bert-Jan Lindeman richt zich op Brabantse Pijl en Amstel Gold Race Bert-Jan Lindeman (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - "Ik wil komend seizoen in ieder geval een mooie koers winnen". Dat zegt wielrenner Bert-Jan Lindeman tijdens de presentatie van de wielerploeg op het hoofdkantoor van sponsor Jumbo in Veghel.

Geschreven door Karin Mulder

Vorig seizoen werd hij vijfde in de Brabantse Pijl en zat hij in de beslissende ontsnapping in de Amstel Gold Race, maar een grote uitschieter ontbrak. "Ja, dat vreet wel aan je als dat niet lukt", zegt de 28-jarige Assenaar.



Net als vorig seizoen wordt hij getraind door Grischa Niermann. Addy Engels uit Eext is er om zijn koersprogramma te bewaken. Het optreden vorig seizoen van Lindeman in de voorjaarskoersen heeft ook Engels verrast. "Toen ik twee jaar geleden bij de ploeg kwam had ik niet verwacht dat hij dit kon. Ik hoop dat hij er vertrouwen uit put. Hij weet nu al dat hij in die koers een vrije rol krijgt en dus voor eigen kansen kan gaan."



Geen Tour, wél Vuelta

Net als vorig jaar rijdt de 28-jarige Drent geen Tour de France, maar normaalgesproken wel de Vuelta. In 2015 won hij nog een mooie bergetappe. Lindeman kan goed leven met die keuze. Hoewel het vorig jaar wel begon te kriebelen toen z'n collega's zich aan het voorbereiden waren op de Tour. Het heeft er ook mee te maken dat er nog maar acht renners in plaats van negen mogen starten in de Ronde van Frankrijk. "We hebben sowieso Kruijswijk, Gesink en Roglic en daarnaast Dylan Groenewegen met z'n sprinttrein. Dus die ruimte is er ook eigenlijk niet", verklaart Engels.



Geen Ronde van Drenthe voor LottoNL Jumbo

Ook is er dit seizoen geen ruimte voor de Ronde van Drenthe in het programma van LottoNL Jumbo. Juist nu de koers is opgewaardeerd tot de Hors Categorie ontbreekt de grootste profploeg van Nederland. "De ploeg heeft lastige keuzes moeten maken. We hebben een overvol programma. Ik vind het wel jammer, maar als we in Drenthe starten, dan moet je het ook met een goede en volledige ploeg voor de dag komen en dat gaat in het drukke programma niet lukken", zegt Engels.



Herstel na trekken verstandskiezen

Voor Lindeman begint het seizoen op 6 februari met de Ronde van Dubai. Dat betekent dat hij nog de tijd heeft om te herstellen. Vorige maand liet hij drie verstandskiezen trekken, waarvan er één ontstoken was. Dat zorgde voor veel bloedverlies, waardoor de Assenaar nog wat moet aansterken.