Mooi Wark kan niet wachten op een beter jaar Mooi Wark hoopt op een beter jaar foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret

ASSEN - Rockband Mooi Wark blikt terug op een roerig jaar.

Geschreven door Marjolein Lauret

"2017 zou het feestjaar moeten worden van ons 25-jarig bestaan. Het eerste halfjaar was fantastisch. Daarna werd het heel anders", zegt William Bossong.



Want eind oktober overlijdt drummer John Roffel, na een kort ziekbed, aan longkanker. Het besef daalt nu pas in bij zanger Bert Koops. "Ik zat gister nog oude filmpjes te bekijken.. Dan zie ik John en dat raakt me enorm."



John Roffel vervangen

Dennis Hendriks is door Roffel zelf gevraagd om de vervangende drummer te worden. "Dat ik iemand moet vervangen die komt te overlijden hakt er enorm in. Maar ik werd goed opgevangen door de jongens."



Negen maanden droog

Ten tijde van het ziekbed van John komt de band erachter dat hun boekingskantoor Holties meer geld aan klanten vraagt dan wat de band van het kantoor krijgt.

"Wij krijgen 7.000 euro voor een optreden. Hij vroeg 14.000 euro. We hebben de afgelopen jaren weleens te horen gekregen dat we niet meer welkom waren op festivals omdat we te duur zouden zijn. Daar wilden we een schadevergoeding voor ", vertelt Bossong.



Er kwam een rechtszaak aan te pas. En terwijl de rechtszaak loopt, betaalde Holties zelfs helemaal niets uit. "We stonden negen maanden droog. Dat had grote gevolgen. Door niet uit te betalen heeft Holties geen respect gehad voor onze gezinssituaties en al helemaal niet voor die van John."



Uiteindelijk betaalt Holties 93.000 euro aan de vier schuldeisers om een faillissement af te wenden. "Maar we zetten de bodemprocedure wel door. We willen dat Holties zijn administratie laat zien. Maar dat vechten onze advocaten verder uit."



2018 wordt positief

Mooi Wark wil een streep zetten onder het rampjaar 2017. "Wij gaan verder met leuke en vooral positieve dingen. En natuurlijk brengen we nieuwe nummers uit", zegt Bert Koops.



William Bossong voegt er lachend aan toe: "En we vieren ons 26-jarig bestaan!"