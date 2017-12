Deel dit artikel:











PEC-voetballer Lars Miedema: "Ik ben trots op mijn zus Vivianne" Lars en Vivianne Miedema zijn hun hele leven al close (foto: familie Miedema)

VOETBAL - De spotlights in huize Miedema staan bijna altijd op international Vivivanne gericht. De spits van Oranje werd afgelopen zomer Europees Kampioen. Maar ook broer Lars (17) is een verdienstelijk voetballer. Met PEC onder 19 werd hij afgelopen weekend winterkampioen in de eerste divisie voor junioren. In tien wedstrijden scoorde hij zeven keer.

Geschreven door Karin Mulder

"Hij is sterk en snel en heeft een hard schot in de zestien. Hij scoort ook veel, vooral met z'n benen. Ook met z'n kop, maar dat kan nog beter. Daar werken we aan", zegt PEC-trainer Mark Looms die zelf jarenlang voor Heracles in de eerste en eredivisie speelde.



Lars speelde tot en met z'n twaalfde bij Heerenveen. Maar daar mocht hij niet meer verder. Vervolgens belde PEC. Miedema is daar bezig aan zijn vijfde seizoen. Al sinds zijn dertiende reist hij iedere dag vanuit Hoogeveen op en neer naar Zwolle. "De combinatie met school is daar prima geregeld. Dat scheelt een boel. Maar het is wel veel reizen."



'Ik ben trots op mijn zus'

Afgelopen week stond Lars nog samen met z'n zus Vivianne op de rode loper van het NOC*NSF Sportgala. De Oranje Leeuwinnen werden verkozen tot sportploeg van het jaar en Lars was erbij. De Miedema's zijn heel erg close. "Een voorbeeld daarvan is dat als Vivianne thuis in Hoogeveen is, dat we bijna alles samen doen. Dat was vroeger ook al zo. Als we naar een voetbalveldje gingen, ook al was ik dan het kleine broertje, ik mocht altijd meedoen. Het enige waar we wel eens ruzie over hadden was FIFA, maar verder niet", verklaart Lars. Hij vindt het leuk als mensen hem eraan herinneren dat hij de broer is van Vivianne. "Ik ben trots op mijn zus, dus dat vind ik wel leuk ja."



Promotie naar eredivisie

Na de winterstop strijden de bovenste vier ploegen van de eerste divisie voor junioren (PEC, NAC , Roda JC en Almere City FC) met de onderste zes ploegen van de eredivisie voor promotie.