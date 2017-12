Deel dit artikel:











Minister Wiebes legt vraag over aardbevingsschade neer bij commissie Minister Wiebes vraagt commissie om advies over schadeprotocol (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

ASSEN - Moet er voor Drenthe en de rest van Nederland hetzelfde schadeprotocol gelden rondom de schade door gaswinning en andere mijnbouwactiviteiten, als dat voor de provincie Groningen geldt?

Dat is de vraag die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bij de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) heeft neergelegd.



Teleurgesteld

De NAM ontkent dat schade door aardbevingen en gasopslag komt. Dat zet bij veel mensen kwaad bloed. Ook in Drenthe neemt lang niet iedereen genoegen met dit antwoord, met het oog op de schades vlakbij de gasopslag in Norg. "De NAM ontkent dat er een relatie is tussen de schade en het boren", zegt Wiebes. "Ik besef dat deze uitkomst voor de mensen met schade teleurstellend is."



Second opinion

Zij twijfelen aan de onafhankelijkheid van het onderzoek naar de oorzaak van de schade. Volgens Wiebes is dat niet nodig. "De Mijnbouwwet biedt juist in dit soort situaties aan de gedupeerde de mogelijkheid om de Tcbb in te schakelen voor een second opinion." In deze commissie zitten experts, die opnieuw de schadeclaim onder de loep nemen.



Wiebes zegt voor het einde van het jaar antwoord te krijgen van de Tcbb.