Niet genoeg aanmeldingen glasvezel, aanmeldperiode verlengd

PESSE - Het glasvezelproject in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand heeft net niet genoeg aanmeldingen binnen gehaald om door te kunnen gaan.

Vandaag werd duidelijk dat 45,2 procent van de adressen een glasvezelabonnement heeft afgesloten: net niet de vereiste 50 procent.Initiatiefnemer ZaandDörpen op Glas en RE-NET hebben besloten om de komende twee weken nog één keer alles op alles te zetten. Er moeten nog ongeveer 70 abonnementen worden afgesloten om het vereiste percentage te behalen. 28 december is er in de dorpen een grote actiedag. Voorzitter van Zaanddörpen op Glas Herbert Beuling: "En als het ons donderdag niet lukt om die laatste 70 over de streep te trekken, dan wel in de eerste week van januari."Directeur Eddy Veenstra van RE-NET: "We zijn er te dicht bij om het project stop te zetten en dat zou vooral ontzettend jammer zijn voor al die vrijwilligers die de afgelopen weken keihard gewerkt hebben. Snel internet is van groot belang voor de ontwikkeling en leefbaarheid van het platteland. Glasvezel brengt de toekomst dichterbij."De aanmeldperiode om tegen gunstige voorwaarden een glasvezelabonnement af te sluiten, wordt verlengd tot en met vrijdag 5 januari 2018. Vrijwilligers, ambassadeurs, gemeente Hoogeveen en RE-NET gaan er vanuit dat er dan genoeg abonnementen zijn afgesloten om begin 2018 te kunnen starten met de aanleg van het glasvezelnet.