Liveblog: FC Emmen niet langs FC Den Bosch

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de laatste wedstrijd voor de winterstop. Tegenstander is FC Den Bosch.

FC Emmen is de nummer 6 in de Jupiler League en de tegenstander uit Brabant staat 8e. Verschil tussen beide ploegen is één punt. Bij winst kan Emmen stijgen naar de vierde plek.Volg de wedstrijd live op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder: