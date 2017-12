Ondernemend: 'Ledverlichting willen we in Hoogeveen gaan produceren'

DE SCHIPHORST - Ledverlichting dat in zijn geheel in Hoogeveen wordt geproduceerd. Het is een droombeeld voor Dick Pieters van het jonge bedrijf E-Solarlight uit Hoogeveen.

Pieters is te gast in Ondernemend. "We zijn een paar jaar geleden begonnen met ledverlichting. Ondernemers zien het voordeel van het gebruik van ledverlichting wel. Ondernemers zijn ook over het algemeen onze klanten."Pieters levert bijvoorbeeld aan recreatieparken. Lampen van E-Solarlight werken op zonne-energie. En als er geen zon is, dan komt de energie van het net. Hij hoopt dat ze binnen afzienbare tijd alle onderdelen voor hun verlichting in Hoogeveen kunnen produceren. "Dat zal voor zonnepanelen niet gelden. Maar die kunnen we mogelijk in Eindhoven laten maken."Bert Otten is doordeweeks wethouder in Hoogeveen en in het weekend 'weekendboer'. Hij is opvolger van de vertrokken wethouder Anno Wietze Hiemstra. Otten probeert zo veel mogelijk bedrijven in zijn gemeente te bezoeken. En een ding valt hem op. "Hoogeveners zijn bescheiden. Maar in Hoogeveen worden fantastische dingen gedaan. Er is veel innovatie. Alleen zouden de ondernemers de deur meer open moeten zetten. Zeker ook voor studenten."De derde gast is directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid uit Frederiksoord. De Maatschappij werkt sinds kort samen met de Ondernemersfabriek. Een organisatie in Drenthe die startende ondernemers op weg helpt om de volgende stap te zetten.Wiersma: "Ondernemers hebben bij ons alle kans om zich te ontplooien. We willen een broedplaats worden van starters met name op het gebied van food. Denk aan vergeten groenten en granen." Landbouw was in de geschiedenis van de Maatschappij heel belangrijk. "Dat unieke willen we weer terug halen."Ondernemend is te zien op TV Drenthe om 10.00u, 13.00u en 16.00u.