FC Emmen sluit jaar af in stijl: elfde gelijkspel

VOETBAL - FC Emmen sloot de eerste seizoenshelft in stijl af. Voor de elfde keer werd er gelijkgespeeld. Thuis tegen FC Den Bosch werd het 2-2. Niet voor het eerst dit seizoen had Emmen lange tijd recht op meer. Toch kon de thuisclub uiteindelijk wel leven met een puntendeling.

Exact halverwege het seizoen staat de Drentse club op de zevende plaats in de Jupiler League, met 29 punten uit 19 duels.FC Emmen kreeg voldoende kansen op de voorsprong in de beginfase, al was de eerste echte grote kans voor de gasten. Dennis Telgenkamp behoedde zijn ploeg voor een tegentreffer van Oussama Bouyaghlafen. Daarna volgden drie opgelegde kansen voor de thuisclub. Hemmen kopte net naast en zag een schot met veel geluk gekeerd worden, terwijl Cas Peters op aangeven van Alexander Bannink op Den Bosch-doelman Nick Leijten stuitte.FC Den Bosch liet Emmen het spel maken en probeerde in de omschakeling de Drenten pijn te doen. Dat gebeurde na een exact een half uur toen Muhammed Mert in de counter profiteerde van een glijpartij van Tim Siekman. De aanvaller van Den Bosch had de vrije doortocht naar Telgenkamp en passeerde de goalie: 0-1. De reactie van Emmen volgde snel. Cas Peters was het eindstation na een aanval over de rechterkant en een voorzet van Glenn Bijl, die werd teruggelegd door Nick Bakker.Acht minuten na rust kwam Emmen opnieuw op achterstand en weer was dat tegen de verhoudingen in, want via Glenn Bijl en Peters kreeg de thuisclub al twee prima kansen op 2-1. Maar het waren dus weer de gasten die de voorsprong pakten na een, overigens terecht gegeven, strafschop van Niek Vossebelt. Hij mocht aanleggen na een overtreding van Glenn Bijl op Jonas Heymans.Na de strafschop was Emmen de weg wel wat kwijt. Lukkien greep in en bracht drie frisse aanvallende krachten. Anco Jansen kwam voor Nick Bakker, Mario Bilate loste Michiel Hemmen af en Omran Haydary viel in voor Gersom Klok. Heel veel goede aanvallen en echte kansen leverde het allemaal niet op. Sterker nog, de grootste kans kwam weer uit een counter van Den Bosch. Danny Verbeek kwam echter niet tot een schot omdat hij, volgens de Bosschenaren, binnen het strafschopgebied van Emmen onreglementair tegen het gras werd gewerkt door Bijl. Scheidsrechter Kooij liet echter doorspelen.Tien minuten voor tijd ging de bal aan de andere kant wel op de stip. Peters werd, na een combinatie met Bilate, onderuit getikt door Jens van Son. De topscorer van de Drentse club ging zelf achter de bal staan en schoot de 2-2 onberispelijk tegen de touwen.