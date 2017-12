Deel dit artikel:











Busje raakt van de weg in Beilen Het busje eindigde in de sloot (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - Op de Mussels in Beilen is vanavond een bedrijfsbusje van de weg geraakt. Het busje reed de sloot in.

Vermoedelijk is de zeer dichte mist, die daar ter plaatse het zicht erg beperkt, de oorzaak.



In het busje zaten twee personen. Een kwam met de schrik vrij, de ander moest in de ambulance aan lichte verwondingen worden geholpen.