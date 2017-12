Deel dit artikel:











Adelinde Cornelissen keert terug op het oude nest Adelinde Cornelissen met Zephyr (foto: Steven Stegen)

PAARDENSPORT - Adelinde Cornelissen keert vrijdag voor even terug in haar oude vertrouwde manege van de Stroomruiters in Beilen. De plek waar het allemaal begon voor de dressuuramazone.

Geschreven door Karin Mulder

Ze verzorgt, ter gelegenheid van de dertigste editie van Indoor Hartje Drenthe, een clinic voor pony's en paarden. Daarnaast zal ze zelf met haar paard Zephyr ook een optreden verzorgen tijdens het dressuurgala. De 13-jarige Zephyr is door de familie Cornelissen zelf gefokt.



Naast Cornelissen zullen er nog meer noordelijke ruiters in actie komen. Laura Zwart uit Oosterwolde, Aniek Schraa uit Anerveen, Frans van den Heuvel uit Schoonloo en Trea Dolsma uit Dwingeloo rijden een kür op muziek. Daarnaast zal ook het viertal Research Drive rijden. Zij werden al Drents kampioen en Nederlands kampioen in de Z-klasse.