Vandaag barst het spektakel weer los: het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

VOETBAL - Vanaf vandaag wordt er door 100 clubs uit Drenthe, Groningen en Overijssel weer gestreden om de één-na-belangrijkste prijs van het seizoen: de winst in het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Vanaf 18.00 uur klinken in 20 sporthalen de eerste fluitsignalen in de voorronde van het meest prestigieuze zaalvoetbaltoernooi van het land, dat dit jaar haar 41e editie kent.Grote vraag is natuurlijk welke ploeg zich op 6 januari, wanneer de finaledag is, de opvolger mag noemen van Noordscheschut. Die ploeg won editie 40, door in de finale met 5-3 te winnen van SVBO.Op onze website, www.rtvdrenthe.nl, houden we u vanavond in een liveblog van minuut tot minuut op de hoogte van de ontwikkelingen in de verschillende poules. Ook komen we, vanaf 18.00 uur, met video's en interviews uit enkele sporthallen.De 41e editie telt vijf nieuwe clubs ten opzichte van de vorige: Staphorst, Westerlee, Achilels 1894, Zwartemeer en vv Klazienaveen (die laatste twee zijn gefuseerd) zijn weggevallen en daarvoor in de plaats komen VCG uit Geesbrug, WVV'34 uit Hengevelde, FC Meppel, dvv Turkse Kracht en FC Klazienaveen.Van de honderd clubs die meedoen zijn er twee actief in de hoofdklasse: MSC (winnaar 2014/2014) en HZVV (zesvoudig winnaar).Emmen, Hoogeveen (zon) (vijfvoudig winanar), Nieuw Buinen, Rolder Boys, SVBO (zon) en Noordscheschut (winnaar vorig jaar) zijn de eersteklassers die meedoen.Beilen, Dedemsvaart, Germanicus (winnaar 1984/1985), Raptim, Ruinerwold, SC Erica (tweevoudig winnaar), Sc Stadskanaal, Valthermond, VKW, Zuidwolde, De Weide, Drenthina, DZOH, FC Klazienaveen, FC Meppel (winnaar 2003/2004), Gramsbergen, Nieuwleusen​Fit Boys, Hardenberg '85, Hollandscheveld, Hoogeveen (zat), Lutten, OZC, SCD '83, SCN, ZZVV, LEO, Muntendam, CEC, Dalen (winnaar 1994/1995), EMMS, HODO (zesvoudig winnaar), OVC '21, Sleen, SVV '04, Ter Apel '96 (zon), Twedo (zon), Weerdinge, Dwingeloo, Olympia'28, ZAC, Bergentheim, Drienerlo, Kloosterhaar, Marienberg, dvv Turkse Kracht (doet voor het eerst mee)Vitesse '63, Bargeres, DSC '65, DVC '59, EHS '85, HOC, Protos, Schoonebeek, Sweel (zon), Titan (tweevoudig winnaar), Valther Boys, Weiteveense Boys, Witteveense Boys, Zwartemeerse Boys, Avereest, Bruchterveld, Daarlerveen, DKB '44, Lemele, SVV '56, Sportlust Vroomshoop, WVV '34 (doet voor het eerst mee), Balkbrug, Pesse (zon), Ruinen, Borger, CSVC (winnaar 1989/1990) Elim, NWVV, SVBO (zat), Sweel (zat), TiendeveenErica '86, Nieuw Balinge, NKVV, SC Angelslo (winnaar 1986/1987), VCG, DOS '63, De Treffer '16, EEC, KSC, SC Roswinkel, SVBC, VIOS, ZandpolHZVV en SVBO ontmoeten elkaar in voorrondeTwee van de zes finalisten van vorig jaar ontmoeten elkaar al in de voorronde. HZVV en SVBO komen elkaar tegen in poule, samen met Bargeres, SC Angelslo en EHS'85.HODO en HZVV wonnen het toernooi beiden zes keer. Hoogeveen kan op gelijke hoogte komen. Tot nu toe pakte de eersteklasser vijf keer de hoofdprijs. HHC Hardenberg staat op vier keer winst. De overige meervoudige winnaars zijn WKE (3), ACV (2, de eerste twee edities), SC Erica en Titan (2). Emmen, Rohda Raalte, SC Erica, Germanicus, SC Angelslo, CSVC, Dalen, WVV, FC Meppel en Noordscheschut zegevierden één keer, net als MSC.FC Klazienaveen, de nieuwe fusieclub, is ingedeeld in E (in sporthal De Eendracht in Zwartemeer) en dat is een zeer zware poule. Want naast Klazienaveen zitten ook Zwartemeerse Boys, De Weide, vv Emmen en Weiteveense Boys in deze poule.De winnaar van editie 40, Noordscheschut, treft het in de voorronde. De zaterdageersteklasser mag in principe geen enkel probleem hebben om een ronde verder te komen met tegenstanders die acteren in de 3e en 4e klasse: Vitesse'63, Nieuw Balinge, Elim en Bergentheim.Vandaag: (Voorronde)Woensdag 27 dec 2017 (Kwartfinale)Zaterdag 30 dec 2017 (Halve finale)Woensdag 3 jan 2018 (Tussenronde)Zaterdag 6 jan 2018 (Finale)