Finaledag Protos Weering in z'n geheel LIVE op TV Drenthe

VOETBAL - De finaledag van de 41e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, op zaterdag 6 januari, wordt in z'n geheel live uitgezonden op TV Drenthe. In het populaire amateurvoetbalprogramma Onze Club wordt vanaf de loting tot en met het uitreiken van de beker rechtsteeks getoond

Vandaag barst het spektakel weer los: het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi​

Het is voor het eerst dat de finaledag vanaf de eerste poulewedstrijd live wordt geregistreerd. In de voorgaande edities werd alleen de grote finale live uitgezonden, terwijl de twee halve finales integraal werden uitgezonden.De finaledag, op zaterdag 6 januari begint om 11.00 uur. Wanneer de uitzending van Onze Club exact begint is op dit moment nog niet bekend.Overigens is er ook de komende twee zondagen geen uitzending van Onze Club (op Kerstavond en Oudjaarsdag). Daarom zijn er die avonden ook geen beelden van het toernooi te zien op TV Drenthe. Wel wordt volgende week zaterdag, vanuit één hal live gestreamd op www.rtvdrenthe.nl. In welke van de zes hallen gefilmd wordt hangt af van de loting.Op woensdag 3 januari vechten alle nummers 2 van de halve finale voor de zesde en laatst overgebleven finaleplek. Die avond wordt ook live uitgezonden via www.rtvdrenthe.nl.