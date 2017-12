FC Emmen in 2017: 13 zeges, 19 keer gelijk, 6 nederlagen

VOETBAL - FC Emmen speelde in het kalenderjaar 2017 38 competitieduels in de Jupiler League. Daarvan won de club er 13, speelde het liefst 19 keer gelijk en gingen er zes duels verloren.

Van de 20 thuisduels in 2017 won de Drentse club er 8, speelde het tien keer gelijk en gingen er maar twee keer verloren. Dat gebeurde overigens in de tweede helft van het afgelopen seizoen. Dit seizoen is Emmen in eigen huis nog ongeslagen.Gemiddeld pakte de ploeg van trainer Dick Lukkien in 2017 per duel 1.53 punten.Op eigen veld is dat gemiddelde overigens hoger dan in uitduels, namelijk 1,7 om 1,33 punten.Het sleutelwoord voor 2018 is overduidelijk: rendement. Dat kan en moet hoger. "In teveel duels hebben we onszelf tekort gedaan. Dat geldt overigens niet alleen in aanvallend opzicht, maar ook op beslissende momenten in verdedigend opzicht", aldus Lukkien.