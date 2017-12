Topschutter Cas Peters: gelijkspelen went nooit

VOETBAL - Het elfde gelijkspel van het seizoen zorgde bij FC Emmen, ondanks dat de ploeg twee keer terugkwam van een achterstand, toch vooral voor teleurstelling. Gezien het aantal kansen van de thuisclub valt daar zeker iets voor te zeggen.

FC Emmen sluit jaar af in stijl: 11e gelijkspel

"Ik baal vooral omdat we in de eerste helft gewoon een voorsprong van drie goals moeten hebben", aldus Cas Peters.De aanvaller, die gisteren zijn seizoenstotaal op 11 goals bracht en daarmee vijfde staat op de topschutterslijst in de Jupiler League, gaat verder. "Gelijkspelen went nooit. Hoe het kan dat we de trekker niet veel vaker overhalen. Tja, het is een vraag die ik vaker krijg. Als ik het antwoord had, hadden we waarschijnlijk ook wel gewonnen. Het heeft vast te maken met scherpte, maar vandaag ook met pech. Die kopbal van Hemmen bijvoorbeeld, die net voorlangs gaat, is gewoon domme pech."Peters wanhoopt niet. "Ik zit straks bij de kerstboom met het gevoel dat we weliswaar te weinig punten hebben en te weinig scoren, maar dat we wel goed voetbal laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat als we daarmee doorgaan dat de punten dan ook gaan komen. Wat het goede voornemen is voor 2018? Dat we wedstrijden eerder gaan beslissen."