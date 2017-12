Deel dit artikel:











Man gijzelt bareigenaar in Appelscha [update] In Appelscha werd een man gegijzeld (foto: Persbureau Meter) Een speciaal team van de politie en een onderhandelaar waren aanwezig (foto: Persbureau Meter)

APPELSCHA - De politie heeft een 48-jarige man uit Appelscha aangehouden die in een café aan de Boerestreek in de Friese plaats de 53-jarige bareigenaar had gegijzeld.





De verdachte maakte volgens de politie een verwarde indruk. In het café lag een gaspistool.



De man had gisteravond in het café een vuurwapen laten zien en de andere aanwezigen naar buiten gestuurd. De politie zette de omgeving af en kreeg contact met de verdachte. Die liet rond middernacht de bareigenaar vrij. Daarna kwam hij ook zelf naar buiten en kon hij worden aangehouden.