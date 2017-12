Deel dit artikel:











Drenthe haalt duizenden euro's op voor actie Serious Request Een groep wielrenners van politie en justitie haalde bijna 4.000 euro op (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe) Jules en Tijn uit Assen halen geld op door in een korte broek te lopen (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

ASSEN - In Drenthe wordt op veel plaatsen geld opgehaald voor de actie Serious Request van 3FM.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De opbrengst is bedoeld voor het Rode Kruis. De organisatie wil met het geld families, die door oorlog elkaar zijn kwijt geraakt, weer bij elkaar brengen.



Medewerkers van onder andere de politie Noord-Nederland en de Dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie stapten gisterochtend in Assen op de fiets naar Apeldoorn, het epicentrum van de actie.



De ruim dertig wielrenners haalden met de rit van zo'n honderdvijftig kilometer bijna 4.000 euro op. "We doen dit in onze eigen tijd", benadrukt Bert Hartman van Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur van de politie. "De actie breidde zich uit als een olievlek. Het streefbedrag was 1.000 euro, maar daar gaan we dus ruim overheen."



Kerstmarkt

In Klazienaveen is eerder deze week al een Kerstmarkt gehouden door de leerlingen en onderwijzers van de Sint Henricusschool. De kinderen zijn heel tevreden over de opbrengst van bijna 2.000 euro. "We hebben suikerspinnen verkocht en nagels gelakt", zegt Daphne uit groep 8.



Korte broek

Gijs, Jules en Tijn van christelijke basisschool De Regenboog in Assen lopen al heel erg lang in een korte broek. "Ik loop al drieënhalf jaar in een korte broek", zegt Jules. "Tijn al tweeënhalf jaar en Gijs bijna een jaar."



Koud is het volgens de heren helemaal niet: "Je moet er even aan wennen." Het idee begon ooit voor de lol, maar de afgelopen weken bedachten ze dat ze er ook geld mee konden ophalen voor het goede doel. "Inmiddels hebben we al iets van 960 euro opgehaald", aldus Tijn.



De actie Serious Request duurt nog tot en met morgenavond.