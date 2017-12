Zorginstelling BenEffectief daagt gemeente Hoogeveen voor de rechter

HOOGEVEEN - Zorginstelling BenEffectief in Hoogeveen daagt de gemeente voor de rechter.

Directeur Patrick Paal eist schadevergoeding en excuses, zo bevestigt hij na berichtgeving van Dagblad van het Noorden Afgelopen juli haalde de gemeente Hoogeveen cliënten van twee locaties weg uit de zorginstelling. Volgens de gemeente kwamen er klachten binnen dat de kwaliteit van zorg niet op orde zou zijn. De gemeente startte daarom een onderzoek.BenEffectief-directeur Paal zegt dat de maatregelen van de gemeente buitenproportioneel waren. "Wij zijn van mening dat de gemeente niet binnen 48 heeft kunnen besluiten dat de zorg niet afdoende is", reageert hij. "De gemeente mag van alles vinden, maar zoiets binnen 48 uur concluderen en dan zulke verregaande maatregelen te treffen, dat is buitenproportioneel.""We hebben over moeten gaan tot het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten", vervolgt hij. "Er wordt gesproken over misstanden, terwijl de gemeente niet concreet kan aangeven wat die misstanden zijn. Welke risico's speelden er? Daar kan de gemeente geen helderheid over geven. Het mag niet dat een bestuursorgaan binnen 48 uur besluit BenEffectief te sluiten en dat Zorgkantoor en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hier achterstaan."Wanneer de rechtszaak dient, is nog niet duidelijk. "Dat weet ik ook niet", zegt Paal. Gisteren is een dagvaarding naar de gemeente gestuurd.Wethouder Erik Giethoorn wil geen telefonische toelichting geven op de uitspraken van de BenEffectief-directeur. Hij verwijst naar een schriftelijke verklaring van de gemeente."Van sluiting is nooit sprake geweest. Hiertoe zijn wij als gemeente niet bevoegd", schrijft Giethoorn. Volgens de wethouder kwamen er signalen en klachten binnen over de kwaliteit van de zorg en werd daarom een onderzoek ingesteld, waarna afgelopen juli door de gemeente actie werd ondernomen.Daarna is het onderzoek volgens de wethouder doorgegaan. "We zitten nu in een afrondende fase en gaan op korte termijn onze conclusies trekken."