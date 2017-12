Politie weet nog niet wie achter gewelddadige dood Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen zit

HOOGEVEEN - De politie weet nog niet wie er achter de gewelddadige dood van de 49-jarige Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen zit.

Woensdagavond werd hij dood in zijn huis boven een bedrijfspand aan de Dr. Anton Philipsstraat gevonden. De politie maakte vanochtend de naam van het slachtoffer bekend.De politie zoekt mensen die meer over Hoogerbrugge kunnen vertellen. Ook wordt gezocht naar mensen die hem recentelijk nog hebben gezien of gesproken. "Die informatie hebben we nodig om een goed beeld van het slachtoffer te kunnen krijgen, zodat we een spoor naar de dader of daders kunnen vinden", aldus de politie.Zaterdag 16 december pinde het slachtoffer rond 16.00 uur nog bij een pinautomaat aan de Markt. De politie roept op mensen die hem nog gezien hebben, zich te melden. Ook wil de politie camerabeelden uit de omgeving van de Dr. Anton Philipsstraat hebben.