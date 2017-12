Alexander Pechtold vindt nieuwe liefde in Drenthe

MEPPEL - Alexander Pechtold heeft een nieuwe liefde gevonden in Drenthe. De D66-leider is samen met partijgenoot Anne Lok uit Meppel.

Dat schrijft De Gelderlander . Lok staat vijfde op de kieslijst van D66 Meppel voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.Ze wil er tegenover de krant verder niet op ingaan, maar laat alleen weten 'dat het een mooi verhaal is'. Ook de woordvoerder van Pechtold wil er tegenover De Gelderlander niet veel meer over kwijt. De woordvoerder zegt alleen dat de twee elkaar al een tijdje zien.Pechtold lag afgelopen week overigens onder vuur na ophef over een appartement dat hem geschonken werd. Het appartement had volgens de akte van schenking een waarde van 135.000 euro. De gift staat niet vermeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Maar volgens Pechtold ging het ook om een privékwestie.