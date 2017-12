Deel dit artikel:











Auto vliegt in brand in De Punt De auto brandde volledig uit (foto: Persbureau Meter) De autobrand brak vanmiddag uit (foto: Van Oost Media)

DE PUNT - Aan de Kanaaldijk in De Punt is vanmiddag een auto tegen een boom gebotst en daarna in brand gevlogen.

De brandweer bluste de brand. De bestuurder werd met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.