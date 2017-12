Deel dit artikel:











Leefbaar Borger-Odoorn doet mee aan verkiezingen Eerste drie kandidaten van de lijst (v.l.n.r: Alina de Roo, Alle Tepper en Annemiek de Groot)

EXLOO - In de gemeente Borger-Odoorn doet de komende gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe partij mee: Leefbaar Borger-Odoorn.

De partij is opgericht door voormalig leden van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Annemiek de Groot en Alina de Roo zijn beiden lijsttrekker.



Een van de belangrijkste speerpunten van de partij is de weerstand tegen grootschalige projecten, zoals windmolenparken, mega-zonneakkers en megastallen. Verder zegt Leefbaar Borger-Odoorn in te zetten op milieuzaken, zoals het versneld opruimen van asbest en het verduurzamen van huizen.