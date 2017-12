Deel dit artikel:











Schaapskooi Hijken transformeert tot kerststal: 'Komt heel wat bij kijken' Schaapskooi Hijkerveld (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De banken voor het podium (foto: Janet Oortwijn/RTV Drnthe)

HIJKEN - Schaapskooi 't Hijkerveld verandert ook dit jaar weer in een gezellige kerststal. Daar vindt vanavond voor de negentiende keer een kerstnachtdienst plaats.

Geschreven door Janet Oortwijn

De dienst wordt georganiseerd door PKN Hijken/Hooghalen. Afgelopen dagen heeft een groep mannen de schaapskooi omgetoverd tot een kerstsetting. "Daar komt heel wat bij kijken", zegt Leen Boer van de organisatie.



De mest werd weggehaald, er is flink geveegd en een deel van de schapen heeft plaatsgemaakt voor een rij banken. Van karren is een podium gemaakt voor de praiseband Arnaze uit Enschede en daarvoor komt een ezel te staan. De stal is versierd met lichtjes.



"Hier bij binnenkomst links komen ongeveer honderd schapen", wijst Boer aan. "Hier in het midden komen klapstoelen en rechts staan banken."



Er is plek voor maximaal vierhonderd mensen in de kerststal. "Het verschilt per jaar hoeveel mensen er komen. We hebben jaren gehad dat we mensen moesten weigeren, maar ook jaren dat er nog genoeg plaats was. Wij hebben er in ieder geval zin in, iedereen is welkom."



De dienst begint vanavond om half tien in schaapskooi 't Hijkerveld. Het publiek wordt ontvangen met een verlichte route en gluhwein of chocolademelk.