Goed gassen tijdens het 8ste Open NK carbiddarten

TIENDEVEEN - Carbid schieten, gericht op een veld waarop een geïmproviseerd groot dartbord getekend is. Bijna dertig teams knallen er op los. Het doel is de bal zo goed mogelijk te mikken en daarmee zo veel mogelijk punten halen.

Dit jaar vindt het Open NK Carbiddarten opnieuw plaats in Tiendeveen. Veel bekenden staan weer langs de lijn, maar we zien ook een aantal nieuwe gezichten. Team Malibu doet voor het eerst mee, maar het gaat goed. Of het beginnersgeluk is, dat weten ze niet. "Maar als we zo doorgaan, winnen we die beker wel", aldus teamlid Kimberley Pekel.Ondanks dat het leuk is om te winnen, komen veel deelnemers toch voor de gezelligheid. "Dit is mijn passie", vertelt Kevin Wachtmeester. "Het liefst doe ik dit elke dag, maar het mag alleen maar met feestdagen en evenementen, dus dan doen we het nu maar hé?"Het grote geheim van carbiddarten is volgens Marco Holties "goed gassen en niet te lang wachten." Helaas gaat het zijn team niet heel goed af, na twee rondes hebben ze slechts enkele punten binnen gehaald.De grote winnaar van vorig jaar brengt het er ook minder goed van af. Zij hadden na twee ronden slechts drie punten, weet Jurgen Mulderij te vertellen. Hun geheim? "Die hebben wij niet. We doen gewoon steeds hetzelfde en verbeteren onszelf tot we goed schieten."Wie de winnaar van dit jaar is, wordt pas aan het einde van de dag bekend, als alle punten zijn opgeteld.Afgelopen maandag startte de nieuwe campagne voor veilig carbidschieten: 'een echte BOCK heeft ballen'. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid-Knaller. Met de campagne wordt geprobeerd het carbidschieten met ballen in plaats van deksels van melkbussen te stimuleren. Door onvoorzichtig om te gaan met die deksels kwam het regelmatig voor dat carbidschieters deze tegen hun hoofd kregen, wat ernstige gevolgen kan hebben.