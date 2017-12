Jett Rebel naar Bevrijdingsfestival Drenthe

ASSEN - Jett Rebel is de eerste headliner van Bevrijdingsfestival Drenthe 2018. Dat maakt de organisatie van het festival vandaag bekend.

"Deze eigenzinnige rockster belooft een fantastische show aan de Baggelhuizerplas, get ready to rock’n’roll!", zo kopt de organisatie enthousiast.Jett Rebel, die in het echt Jelte Tuinstra heet, schrijft zijn eigen muziek, maar neemt ook arrangementen, productie en opname voor zijn rekening. Hij speelt zelf alle instrumenten in. Bij liveoptredens wordt hij begeleid door een band, zelf zingt hij en speelt hij synthesizer en gitaar.Hij heeft één livealbum en vier studioplaten op zijn naam staan, met Superpop in 2017 als laatste wapenfeit.In 2015 was Jett Rebel al eens Ambassadeur van de Vrijheid.