De eerste schifting is gemaakt: 50 clubs over in Protos Weering Johan Derksen bekritiseerde HODO onlangs op TV Drenthe, maar vandaag haalde de club haar sportieve gram: door in Protos Weering

VOETBAL - Van de honderd clubs die vanavond om 18.00 uur begonnen aan de 41e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn er nog 50 over. Echte verrassingen bleven uit in de voorronde, alhoewel debutant sv Turkse Kracht imponeerde met 12 punten uit 4 wedstrijden. Ook de prestatie van DSC'65 was zeer knap. In de poule met Dalen, Raptim en Sweel zondag eindigde de zondagvierdeklasser knap als 2e. Voor Raptim zit het toernooi erop.





HODO door

Ook het veelgeplaagde HODO bereikte de kwartfinale. De zondagderdeklasser, die op het veld nog altijd wacht op de eerste driepunter van het seizoen, plaatste zich als één van de beste tien nummers 3 voor de volgende ronde die woensdag aanstaande wordt gespeeld.



Lees hier: de liveblog van de voorronde



De vijftig clubs die woensdag de kwartfinale spelen

Hieronder de 50 clubs die zich woensdagavond moeten melden voor de kwartfinale. Ook dan start de eerste wedstrijd om 18.00 uur. Er wordt dan gestreden in tien poules van vijf clubs. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de halve finale en datzelfde geldt voor de beste vijf nummers 3.



De 20 poulewinnaars

1 Rolder Boys

2 Gramsbergen

3 SV Turkse Kracht

4 Hardenberg '85

5 Titan

6 Dalen

7 EMMS

8 Sleen

9 De Weide

10 HZVV

11 MSC

12 Hollandscheveld

13 Dedemsvaart

14 SC Erica

15 Drenthina

16 Beilen

17 Noordscheschut

18 CEC

19 VKW

20 Germanicus





De nummers 2 in de poule

21 vv Emmen

22 SVBO (zon)

23 Ruinerwold

24 Nieuw Buinen

25 Hoogeveen (zon)

26 DZOH

27 DSC '65

28 DKB '44

29 WVV '34

30 Valthermond

31 Elim

32 sv Pesse (zon)

33 Hoogeveen (zat)

34 Protos

35 Zuidwolde

36 SVBO (zat)

37 Marienberg

38 OVC '21

39 Schoonebeek

40 sv Borger





De beste tien nummers 3

41 Bergentheim

42 DVC '59

43 FC Meppel

44 Kloosterhaar

45 SC Stadskanaal

46 HODO

47 CSVC

48 FC Ter Apel '96 (zon)

49 ZZVV

50 Dwingeloo



