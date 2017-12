Deel dit artikel:











Saber Hendriks verruilt ACV voor HHC Saber Hendriks (foto ACV Assen)

VOETBAL - Saber Hendriks vertrekt aan het eind van het seizoen bij ACV. Hij zet zijn voetbalcarrière voort bij HHC Hardenberg, dat uitkomt in de Tweede Divisie.

Saber Hendriks is bezig aan zijn tweede seizoen bij ACV. Mede door een blessure heeft hij in deze competitie nog geen grote rol kunnen spelen. Vorig seizoen was hij topscorer met 21 doelpunten en had hij een groot aandeel in het kampioenschap van de Hoofdklasse B en de promotie naar de Derde Divisie. Voordat Saber Hendriks overstapte naar ACV, speelde hij achtereenvolgens voor Klazienaveen en vv Emmen.