Indeling kwartfinale Protos Weering bekend

VOETBAL - De poule-indeling van de kwartfinale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is bekend. Vijftig ploegen worden aanstaande woensdag onderverdeeld in tien poules van vijf.

De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de halve finale en datzelfde geldt voor de beste vijf nummers 3 in de poules.Met name poule A lijkt op voorhand een loodzware poule, met HZVV, Rolder Boys, vv Emmen, Hoogeveen zaterdag en CSVC. Deze ploegen reizen naar sporthal Angelslo in Emmen woensdagavond. Rolder Boys was de meest productieve ploeg in de 1e ronde. De zondageersteklasser behaalde 12 punten, met de doelcijfers van 25 voor en slechts 2 tegen. Maar ook Emmen en HZVV bleven in de voorronde ongeslagen. Beide ploegen behaalden tien punten.n poule B, die naar de Citadel in Dedemsvaart gaan, komt de winnaar van twee jaar geleden in actie: MSC. De Meppeler hoofdklasser ontmoet in Dedemsvaart het sterke SC Elim, thuisclub Dedemsvaart, WVV'34 en Kloosterhaar.n poule C treffen we de winnaar van Protos Weering editie 40: Noordscheschut, de zaterdageersteklasser die met veel pijn en moeite poulewinnaar werd in voorronde en zelfs een gestaakt duel tegen Nieuw Balinge nodig had om de 1e plek veilig te stellen. De ploeg van trainer André Mulder treft in Hoogeveen woensdagavond EMMS, HODO, Zuidwolde en het verrassende DSC'65 dat in de voorronde bijvoorbeeld tweedeklasser Raptim uitschakelde.In sporthal 't Grootveld in Dalen speelt opnieuw de plaatselijke vv, die in de voorronde alle wedstrijden in de poule wist te winnen. Ook Germanicus, Marienberg, het organiserende Protos en oud-winnaar FC Meppel reizen woensdag naar Dalen.In De Eendracht in Zwartemeer treffen Hollandscheveld, De Weide, Ter Apel'96, Schoonebeek en Nieuw Buinen elkaar. Hollandscheveld en De Weide eindigden als eerste in hun poule in de voorronde en gelden met Nieuw Buinen als de favorieten in deze kwartfinalepoule. Bij Nieuw Buinen speelt overigens de topschutter van de 1e ronde: Thijs Hateboer. Hij maakte zaterdagavond 11 treffers.In poule F is Sleen de enige Drentse vertegenwoordiger. In sporthal De Beek in Hardenberg treft de zondagderdeklasser, die in de voorronde al haar duels wist te winnen, in Bergentheim en Hardenberg'85 twee loodzware tegenstanders. De overige twee clubs in deze poule zijn DKB'44 en OVC'21In poule G kruisen de zaterdag- en zondagvoetballers van SVBO elkaar. Ook SC Erica, Drenthina en DVC'59 komen in sporthal De Esdal in Emmen in actie. SVBO zondag is overigens de verliezend finalist van de vorige editie.Ook poule H is een compleet Drentse poule met interessante ploegen: DZOH, CEC, Borger, Titan en Dwingeloo. Dwingeloo plaatste zich met de hakken over de sloot voor deze ronde. Qua doelsaldo stond het gelijk met FC Klazienaveen, maar omdat Dwingeloo meer goals had gemaakt saat Dwingeloo in deze kwartfinalepoule in de Mondenhal in Nieuw Weerdinge.Het verrassende, maar ook onbekende, Turkse Kracht is misschien wel de grote favoriet in poule I aanstaande woensdag. De ploeg uit Deventer die al haar pouleduels wist te winnen treft in het Carroussel in Ommen Gramsbergen, Hoogeveen zondag (met Marco Hartman), sv Pesse (zondag) en ZZVV.In de Borkerkoel in Westerbork, waar de ploegen in poule J hun kwartfinale spelen, is VKW natuurlijk de thuisfavoriet. Ruinerwold, Beilen, Valthermond en Stadskanaal zijn de ander ploegen in deze poule. Een poule waarin op voorhand niet echt een zekerheidje aan te wijzen valt.In de voorronde van de 41e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi werden 907 doelpunten gemaakt. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar, al moet daarbij wel worden vermeld dat Drienerlo niet op kwam dagen en daardoor alle andere ploegen in die poule automatisch met 2-0 wonnen en dat zonder te spelen.Rolder Boys, Gramsbergen, Turkse Kracht, Hardenberg '85, Titan, Dalen, EMMS en Sleen slaagden erin om alle pouleduels winnend af te sluiten. Rolder Boys deed dat met de beste doelcijfers. De zondageersteklasser scoorde 25 keer en kreeg maar twee goals tegen.Topscorer van de avond werd Thijs Hateboer van Nieuw Buinen met elf treffers. Mark Timmer van het verrassend goed presterende CEC volgde met tien treffers als goede tweede. Frank Suurd van Rolder Boys en Jos Fidom van HZVV scoorden beiden acht keer. David van Zandwijk van DKB'44 en Jos Smidt van Titan vonden elk zeven keer het doel.