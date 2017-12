Deel dit artikel:











Nico Haak verlengt met twee seizoenen bij Hoogeveen Nico Haak verlengt bij Hoogeveen (foto: Gerjo Stegeman)

VOETBAL - Trainer Nico Haak heeft zijn contract bij zondageersteklasser Hoogeveen met twee seizoenen verlengd.

Haak is bezig aan zijn eerste seizoen in Hoogeveen. De resultaten zijn goed, de ploeg heeft nog niet verloren en staat halverwege de competitie bovenaan in de eerste klasse F.



"Het gaat hartstikke goed, we zijn blij met de samenwerking en hebben een goed gevoel om met elkaar door te gaan", zegt Haak. "We hebben een traject van drie jaar ingezet, waarbij we willen terugkeren in de hoofdklasse. Ik mag die klus nu gelukkig afmaken."