Auto over de kop in Borger De auto sloeg over de kop (foto: Van Oost Media)

BORGER - In Borger is vanochtend een auto over de kop geslagen. Dat gebeurde rond zes uur op een rotonde in de Buinerstraat.

De bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig komen en raakte niet gewond. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.