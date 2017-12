PvdA-leiding wil in gesprek met Kamerlid Moorlag

ASSEN - De partijtop van de PvdA wil nog dit jaar in gesprek met Tweede Kamerlid William Moorlag.

Dat meldt de NOS . Moorlag raakte in opspraak omdat hij in zijn vorige functie als directeur van sociale werkplaats Alescon in Assen met een schijnconstructie werknemers inhuurde. PvdA-leider Asscher besloot eerder deze week dat Moorlag kon aanblijven omdat hij geen foute bedoelingen had.Nu wil de partijtop dus toch met hem in gesprek. De kwestie "roept veel emotie op bij het partijbestuur en de leden", schrijft de PvdA in een verklaring. "Dat is ook niet gek: dit raakt aan de kern van onze partij."Gisteren lieten de PvdA-jongeren al van zich horen. Zij vinden dat Moorlag moet aftreden en willen dat er een ledenraad komt om over de kwestie te beslissen.De sociale werkplaats Alescon in Assen richtte een eigen uitzendbureau op en bracht daar zijn werknemers onder. Zo hoefden de mensen niet in vaste dienst te worden genomen en kwam Alescon onder cao-afspraken uit. Een rechter oordeelde woensdag dat deze constructie niet in de haak was.