Deel dit artikel:











Bejaard paard gered uit sloot in Gieterveen Intensieve klus voor de brandweer (foto: Van Oost Media)

GIETERVEEN - De brandweer heeft in Gieterveen een paard uit een penibele situatie gered. Het 30 jaar oude dier zat muurvast in een modderige sloot.

Hoe het paard in de sloot terecht kwam is niet bekend. Hoe lang het dier daar al lag toen de brandweer arriveerde ook niet, maar het paard was al wel onderkoeld. Met behulp van de eigenaar en buurtbewoners lukte het de brandweer na een uur om het paard met riemen op de kant te trekken.



Na een wasbeurt werd het dier met dekens warm gewreven.