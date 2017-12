Kerstlichtjes op oorlogsgraven in Drenthe

ASSEN - Op ruim 20 verschillende plaatsen branden vanavond kerstlichtjes op graven van militairen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vrijwilligers steken kaarsjes aan om de slachtoffers te herdenken. Het idee ontstond twee jaar geleden in Friesland. Een inwoner van Burgum ging op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje branden.Het idee verspreidt zich als een olievlek over Drenthe, want vorig jaar brandden op zes plekken in de provincie kaarsjes.In Assen worden onder andere kaarsjes gebrand bij het monument voor omgekomen SAS militairen aan de Balkenweg.Een groep re-enactors, gekleed in kleding uit de Tweede Wereldoorlog, herdacht de slachtoffers. "Op 267 plaatsen in Nederland wordt dit inmiddels gedaan en daar willen we ons steentje aan bijdragen", zegt John Danker, woordvoerder van de groep.