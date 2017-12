Wildlands op jacht naar miljoenste bezoeker van 2017: 'Dat is voor dit jaar genoeg'

EMMEN - Wildlands Adventure Zoo in Emmen is tot 7 januari ook in de avonduren open. Met Wildnights hoopt het park 40.000 bezoekers te trekken en daarmee de doelstelling voor dit jaar te halen: één miljoen bezoekers.

"Misschien is de miljoenste bezoeker al wel geweest; dat is een beetje lastig na te gaan met evenementen. Dan komen we op iets meer uit", zegt Hanneke Wijshake van Wildlands. "Eén miljoen is voor dit jaar genoeg. We hebben altijd gezegd: het tweede jaar zal rustiger worden. Het eerste jaar was natuurlijk fantastisch met 1,4 miljoen bezoekers. We verwachten dat volgend jaar met de uitbreiding de mensen wel terugkomen. We hebben zin in 2018."Na zonsondergang is het park de komende tijd geopend voor bezoekers die op avontuur willen gaan, zegt Wijshake. "We hebben alles aangekleed met verlichting en projecties. Er is een foodtruckfestival en er zijn entertainers en muziek.""Het is heel leuk opgezet, maar we zien weinig dieren", zegt een mannelijke bezoeker, die samen met zijn vrouw en twee kinderen door het park loopt. Wie voor de dieren in het donker heen komt, komt van een koude kermis thuis. "Verwacht niet te veel dieren, want die hebben gewoon hun dag- en nachtritme", legt Wijshake uit."Ik ben er overdag en nu in de avond geweest", zegt een jongetje die met marsmallows bij een vuurkorf staat. "Nu vind ik het leuker, want het is allemaal spannender."