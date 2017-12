Drie tips over moord op Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen

HOOGEVEEN - Na een oproep van de politie eerder deze week, hebben drie mensen zich gemeld die mogelijk meer kunnen zeggen over de laatste dagen van Marcel Hoogerbrugge.

De 49-jarige man uit Hoogeveen werd woensdagavond dood in zijn huis boven een bedrijfspand aan de Dr. Anton Philipsstraat gevonden.Een woordvoerder van de politie bevestigt dit maar kan over de inhoud van de tips niets zeggen. "We zijn erg blij met de tips tot nu toe en hopen dat nog meer mensen zich melden."De politie zoekt mensen die meer over Hoogerbrugge kunnen vertellen. Ook wordt gezocht naar mensen die hem recentelijk nog hebben gezien of gesproken. "Die informatie hebben we nodig om een goed beeld van het slachtoffer te kunnen krijgen, zodat we een spoor naar de dader of daders kunnen vinden", zei de politie eerder deze week.