Deel dit artikel:











Drenthe maakt zich klaar voor Kerst Mensen doen nog snel even de laatst kerstboodschappen in de supermarkt (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De laatste wijntjes, rollades en andere kerstboodschappen gaan vandaag over de toonbank. De Drenten maakten zich vandaag klaar voor de Kerst.

Geschreven door Robbert Oosting

Verschillende supermarkten in Drenthe waren vandaag geopend om het winkelend publiek nog voor de kerst te voorzien van lekkernijen.



Anders dicht

Een van de winkels die normaal dicht is, is Slijterij Vinke in Westerbork. "De supermarkt was open, dus we dachten: dan moet de slijterij ook wel even open", vertelt Casper Vinke. "We wisten niet wat we er van verwachten moesten, maar het 'krummelt' de hele dag door. We kunnen het mooi aan met zijn tweeën", vertelt Vinke, wijzend op zijn collega.



Oliebollen

"We zijn om twaalf uur open gegaan, maar je merkt toch: tussen twee en drie heb je een dipje", vertelt oliebollenbakker Stephan Kiel. Al twintig jaar staat hij, ongehinderd door oliebollentesten, met zijn zaak op een parkeerplaats bij een bouwmarkt in Assen. Maar er is maar één echte verkoopdag volgens Kiel. "Dat is oudjaarsdag natuurlijk. Dat is de dag. Dan proberen we de wachtrij tot een uur te beperken."



Restaurants

Buiten alle supermarkten en winkels om zijn ook de restaurants druk met Kerst. "We zijn vandaag bezig met de voorbereidingen voor de kerst", zegt Edwin Snaak, chefkok bij Hofsteenge in Grolloo. Al begin december worden kalmpjes aan de eerste dingen voorbereid voor de kerstdagen. "We zitten eerste kerstdag helemaal vol. 150 man ongeveer."



Al heel wat jaartjes zit Snaak in de horeca en dat is toch niet de meest ideale baan om van Kerst te genieten, want hij heeft het druk met maar één ding: "Ja, werken", lacht Snaak.