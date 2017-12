Ex-gegijzelde: Meer aandacht nodig voor kant slachtoffers bij rechtszaak Molukse treinkaping

NIJLANDE - Ex-gegijzelde Bernhard Hanskamp uit Nijlande stoort zich aan de overmatige aandacht voor wat de regering en de mariniers hebben gedaan tijdens de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977.

“Er zijn in totaal zes gijzelingen geweest. Honderden onschuldige mensen zijn gegijzeld voor langere of kortere tijd. Er zijn vele dodelijke slachtoffers, vele gewonden, getraumatiseerden, nabestaanden. De vader van een meisje van 9 jaar kwam niet thuis. Het is belangrijk om ook die kant van het verhaal te vertellen en niet alleen maar naar de regering of de mariniers te wijzen”, zegt Hanskamp.Volgens Hanskamp is de dag verpest van iedereen die zelf als slachtoffer betrokken was bij één van de gijzelingsacties, als er weer een stuk in de krant staat over de rechtszaak die nabestaanden van kapers aanspanden tegen de staat om meer te weten te komen over hoe de gijzelnemers aan hun einde kwamen.Hun advocaat Liesbeth Zegveld kondigde vorige week aan aangifte te zullen doen tegen het Ministerie van Defensie omdat deze de mariniers die werden gehoord zou hebben voorbereid op hun verhoor.Het bevreemdt Hanskamp dat Zegveld verklaringen van mariniers ongeloofwaardig vindt, omdat die elkaar in sommige gevallen tegenspreken . “Zelf ben ik in tijdens de gijzeling in het provinciehuis in 1978 drie keer voor het raam gezet met een geweer in mijn nek. De persoon die naast mij stond kan het zich niet herinneren. Dat is bijna niet voor te stellen. Hij kan het zichzelf ook bijna niet voorstellen, staat ook paf. Je neemt dus blijkbaar selectief waar op dat moment. Laat staan wat je na veertig jaar daarvan na kunt vertellen. Dat lijkt net een klucht.”Hij is verbaasd en verwonderd over de rechtszaak. Hanskamp: “Alles is al tot in den treure beschreven. Bijvoorbeeld in de boekenvan Peter Bootsma envan Frank Westerman. Ik heb zelf ook duizenden pagina’s archiefmateriaal gelezen van Justitie. Ik las bijvoorbeeld hoe kinderen van hun fiets werden geschoten bij het Provinciehuis. Je moet wel het hele verhaal vertellen.”