In het donker over het Balloërveld om het kerstverhaal te beleven

BALLOO - Voor de zeventiende keer werd vanavond de Herderstocht georganiseerd op het Balloërveld. De route van ongeveer 2,5 kilometer was verlicht met lampjes. Jong en oud kon de Herderstocht meelopen en zo het kerstverhaal horen, zien en beleven.

De start van de tocht was, zoals ieder jaar, bij de Schaapskooi in Balloo. Kort na de start van de Herderstocht kon men zich laten inschrijven bij twee Romeinse soldaten. Dit als symbool van de volkstelling in de tijd van keizer Augustus.De route bracht bezoekers langs onder andere herders, wijzen, een herbergier en de evangelist Lucas. Elk personage vertelde in een sfeervolle setting een deel van het kerstverhaal. De route kwam ten slotte langs een schamel dak waar Jozef en Maria, met hun pasgeboren baby in de kribbe, schuilen.De Herderstocht is georganiseerd door een groot aantal vrijwilligers onder verantwoording van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Assen-Marsdijk en in nauwe samenwerking met de schaapherders van Balloo.