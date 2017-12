Doodzieke Amir (10) overleden

EMMEN - De ernstig zieke Amir Mouradi (10) is op kerstavond overleden bij zijn ouders, broertje en zus in Groningen.

Dat meldt Dagblad van het Noorden.De situatie van de terminaal zieke jongen haalde in september van dit jaar het nieuws, nadat hij door de kinderbescherming uit het asielzoekerscentrum in Emmen gehaald. De huisvesting zou niet geschikt zijn om Amir te verzorgen.In oktober mocht het jongetje uiteindelijk weer terug naar zijn familie, maar Amir bleef onder toezich t staan. Het Afghaanse gezin gezin een woning in Groningen. Amir had een ernstige stofwisselingsziekte en is daarnaast verstandelijk gehandicapt.