School haalt met kersttruien geld op voor Gambia Kersttruien op het Hondsrug College (foto: Boudewijn Benting)

EMMEN - Met de 'gekke kersttruiendagen' heeft het Hondsrug College 1500 euro opgehaald voor de stichting Gambia Vooruit.

Voor elke kersttrui die de laatste dagen voor de kerstvakantie werd gesignaleerd op de school, doneerde het Hondsrug College drie euro aan de stichting die scholen bouwt in het Afrikaanse land. De middelbare school heeft de Emmer stichting geadopteerd.



Leerlingen konden op school ook zelf doneren aan het goede doel. De kersttruienactie was de eerste in een reeks inzamelingsacties voor Gambia Vooruit.