Op heterdaad betrapt: inbreker brengt Kerstmis door in cel

ASSEN - Een inbreker in Assen mag de kerstdagen achter de tralies doorbrengen dit jaar. Hij werd op heterdaad betrapt.

De man werd aangehouden in de Tooropstraat in Assen. Iemand had gezien dat de man aan het inbreken was, en belde meteen de politie.Die waren er op tijd bij om de man op heterdaad te betrappen.December en januari zijn traditioneel de maanden met de meeste inbraken.Volgens cijfers van verzekeraar Univé wordt in december en januari 40 procent meer ingebroken dan in de andere maanden.