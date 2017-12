Deel dit artikel:











Wat is er Tweede Kerstdag te doen in Drenthe? De band Bunkhouse treedt op in Emmen (foto: Bunkhouse)

ASSEN - Voor veel Drenten zal er ook vandaag weer een lekkere kerstmaaltijd op tafel komen. Maar wat te doen tot u weer kunt aanschuiven?

Wandelen

Zin in een wandeling? Op meerdere plekken in onze provincie worden kerstwandelingen georganiseerd. Het bezoekerscentrum Dwingelderveld is bijvoorbeeld het begin- en eindpunt van de jaarlijkse Ruiner Kerstwandeling. U kunt kiezen uit een route van zes of tien kilometer. De wandeling gaat door het Dwingelderveld, met onderweg een aantal pauzemogelijkheden. Starten kan tot 14.00 uur.



De kerstwandeling in het Veenpark bij Barger-Compascuum is meer dan alleen een wandeling. Zo is er ook een muziekprogramma, is de kerstman aanwezig en is er veel lekkers om te proeven. Wandelaars kunnen starten tot 15.00 uur.



Veldrijden

In de Langeloërduinen bij Norg is de tweede editie van de cyclocross, een nationale veldrit. Lekker ploeteren door de modder, leuk om naar te kijken. Bart Barkhuis doet mee als plaatselijke favoriet. De wedstrijd begint om 11.00 uur met de eliterenners en de beloften. De elitevrouwen sluiten de dag om 14.00 uur af.



Museumbezoek

In Museum De Wemme in Zuidwolde opent vandaag een tentoonstelling. U kunt er tot en met donderdag heel gewone, maar ook zeer bijzondere verzamelingen bekijken. Het museum heeft voor deze expositie particuliere verzamelaars benaderd om een deel van hun collectie uit te stallen. Het museum is tussen Kerst en Oud en Nieuw van 13.30 en 16.30 uur geopend. De toegang is gratis.



Kerstconcert

In café Rue de la Gare in Emmen brengt de band Bunkhouse een muzikale ode aan giganten uit de vorige eeuw. De band speelt covers uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Denk aan The Rolling Stones, Van Morrison, Creedence Clearwater Revival, Herman Brood, Tom Petty, Eric Clapton en Johnny Cash. Het optreden begint om 23.00 uur. De toegang is gratis.