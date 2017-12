Missie en zoeken naar nieuwe collega's: 2018 wordt een druk jaar voor Defensie

HAVELTE/ASSEN - Het wordt een druk jaar voor de militairen van de kazernes in Havelte en Assen. De mannen en vrouwen hebben komend jaar verschillende grote missies voor de boeg.

Een van de bataljons van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte vertrekt volgende maand naar Litouwen. De militairen van de brigade doen daar opnieuw een half jaar lang mee aan een NAVO-missie. Aanleiding voor de inzet is de dreiging die Oost-Europese landen voelen na de Russische militaire interventie op de Krim in Oekraïne in 2014.Een ander deel van de militairen uit Havelte staat in 2018 paraat voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) van de NAVO, de zogenoemde flitsmacht. "Het is de snelste reactiemacht die de NAVO heeft en daar zitten wij in met duizend man", zegt brigadegeneraal Jan Swillens. De groep kan binnen een aantal dagen overal ter wereld worden ingezet als dat nodig is.Het jaar wordt afgesloten met een grote oefening in Noorwegen waaraan tienduizend militairen meedoen.Het 13e infanterie bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen heeft het zeker niet minder druk. De mannen en vrouwen gaan aan het werk in Mali, Irak en op Curaçao, waar een deel van het bataljon nu ook al aanwezig is. "We zijn natuurlijk ook bezig met de werving, missie Falcon Legion", zegt overste Gert Strick, de commandant van het bataljon in Assen.De militairen uit Assen waren afgelopen jaar samen met collega's van andere eenheden ook al in Irak vanwege de Capacity Building Mission Iraq (CBMI). In het Noorden van Irak leidden ze veiligheidstroepen op . De Iraakse en Koerdische militairen strijden samen met de internationale coalitie tegen IS.Een deel van de militairen uit Assen gaat ook in 2018 weer op missie naar Mali. De groep neemt daar onder meer de lange afstandsverkenningen op zich voor de VN-missie in het Afrikaanse land.In 2016 kwamen Henry Hoving en Kevin Roggeveld om het leven door een ongeluk met ondeugdelijke munitie. Een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid zorgde dit jaar voor het vertrek van defensieminister Hennis en de commandant der strijdkrachten Middendorp. "Dat heeft natuurlijk diepe impact gemaakt. We voelen nog steeds grote verbondenheid met de nabestaanden", aldus Strick.Het komende jaar ziet de commandant met vertrouwen tegemoet, want de tijden van bezuinigingen op Defensie lijken voorbij. "Er komen reparatieslagen aan, want de bezuinigingen van de afgelopen decennia hebben natuurlijk hun weerslag gehad op het materieel", aldus Strick. "Je merkt ook in de organisatie dat mensen weer nieuw elan krijgen."Zowel in Havelte als in Assen houdt een tekort aan personeel de gemoederen bezig. In Assen is start volgend jaar een opleiding van het bataljon. Het gaat om een pilot waarbij noorderlingen opgeleid worden voor een baan bij de Luchtmobiele Brigade in Assen.Andere eenheden volgen de proef met grote belangstelling. "Je merkt dat Defensie heel erg op zoek is naar initiatieven die een beetje buiten de gebaande paden gaan. Als dit een succes is, krijgt dit navolging in de rest van organisatie", vertelt de overste.De brigade in Havelte probeert ook aan nieuw personeel te komen, door zoveel mogelijk jongeren te benaderen. Het behoud van goed personeel is volgens generaal Jan Swillens net zo belangrijk. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar monteurs, die kunnen zo tegen een beter salaris aan de slag buiten Defensie bij allerlei autobedrijven. We hebben nu ook de financiële middelen om die langer vast te houden met een bindingspremie."