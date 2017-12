Deel dit artikel:











Spookrijder aangehouden op A37 bij Hoogeveen Politie haalde de spookrijder van de weg (foto: Kim Stellingwerf)

HOOGEVEEN - De politie heeft gisteravond een spookrijder aangehouden die op de A37 van Emmen naar Hoogeveen reed.

De melding kwam rond 18.45 uur binnen bij de politie. Agenten kwamen de spookrijder ter hoogte van de afslag Hoogeveen-Oost tegen en haalden hem van de weg. Het rijbewijs van de spookrijder is ingenomen en er is een bloedproef gedaan om te kijken of hij onder invloed was van drank of verdovende middelen.



De spookrijder veroorzaakte geen ongelukken en er raakte niemand gewond.