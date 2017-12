Methaan in grondwater door mislukte gasboring bij 't Haantje

'T HAANTJE - Door de mislukte proefboring naar gas bij 't Haantje in 1965 zijn scheuren in de bodem ontstaan. Met als gevolg dat er op die plek nog altijd methaan in het grondwater zit.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het wateronderzoeksinstituut KWR zeggen dat in de Volkskrant . Zij denken dat er door de barsten in de bodem aardgas sijpelt.52 jaar geleden op 1 december gaat het volledig mis bij een gasboring bij 't Haantje. De grond rond de boortoren begint plotseling te borrelen en er klinkt gerommel. Her en der ontstaan kleine moddervulkanen. Enkele aanwezigen moeten rennen voor hun leven wanneer de grond de vijftige meter hoge boortoren en enkele caravans helemaal opslokt. Wonder boven wonder vallen er geen gewonden.Onder de boorlocatie blijkt een gasbel te liggen die dicht tegen oppervlak ligt en onder grote druk staat. Op het moment van de gaseruptie klinkt er een luide knal die in de wijde omgeving van 't Haantje is te horen. Modder spuit de lucht in en er ontstaat een krater met een breedte van dertig meter.Dat ongeluk heeft dus nog altijd gevolgen. Geen ernstige overigens. Methaan is niet giftig. Wel is er kans op explosies, maar alleen als het gas vrijkomt in slecht geventileerde ruimtes. "Het is landbouwgebied, het gas kan dus weg", zegt een van de onderzoekers tegen. "Dat was anders geweest als ze er een woonwijk hadden gebouwd."Het methaan is ook niet in drinkwater terecht gekomen, want de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) haalt methaan bij de zuivering standaard uit het water.Bijzonder is het wel. De boorlocatie bij 't Haantje is vooralsnog de enige plek in Nederland waar methaan in het grondwater is aangetroffen. De vondst is van belang in de zoektocht naar plekken waar CO2 of afvalwater opgeslagen kan worden. "Als er methaan kan weglekken, kunnen er in principe ook andere gassen en vloeistoffen doorheen", aldus een van de onderzoekers.