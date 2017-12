Deel dit artikel:











Das en De Vries grijpen naast Olympische tickets Linda de Vries (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Anice Das (31) uit Assen is het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Thialf in Heerenveen begonnen met de zesde plaats op de 1.000 meter. Dat was niet snel genoeg voor plaatsing voor de Olympische Spelen van Pyeongchang.

Geschreven door Karin Mulder

Das begon haar race met een valse start. Vervolgens opende ze met een snelle 18.11, haar eerste volle ronde ging in 28.0. En na een slotronde van 30.2 finishte ze in 1.16.60. Tot twee keer toe werd haar tijd gecorrigeerd en werd Das teruggezet van de vierde naar de zesde plaats. "Ik weet ook niet hoe dat zit. Maar met mijn explosiviteit zit het goed. Dat geeft vertrouwen op de 500 meter", zegt Das na afloop.



Linda de Vries

Linda de Vries uit Smilde eindigde in 1.17.19 op de tiende plaats. ZIj moet het vooral hebben van de 1.500 meter en de 3.000 meter later in het toernooi.



Podium

De overwinning op de 1.000 meter ging naar Jorien ter Mors in 1.15.38, gevolgd door Marrit Leenstra in 1.16.03. Zij zijn zeker van de Spelen. Normaal gesproken mag ook Ireen Wüst de 1.000 meter rijden in Zuid-Korea. Zij werd derde in 1.16.29.



5.000 meter

Op de 5.000 meter reed Lex Dijkstra (22), geboren en getogen in Vries, met een knappe 6.25.90 naar de tiende plaats.



Marathonschaatser Frank Vreugdenhil uit Eldersloo had geen grote uitschieter vandaag. Met 6.31.09 reed hij de veertiende tijd van de dag.



Podium

De overwinning ging verrassend naar Bob de Vries uit Haule. De broer van Elma en Bart reed 6.15.06 en versloeg daarmee Sven Kramer (6.15.79). Jan Blokhuijsen werd derde in 6.18.01 en zit nog even in de wachtkamer voor de Spelen. Jorrit Bergsma wordt vierde en grijpt sowieso naast een Olympisch ticket op de 5.000 meter.