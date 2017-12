Deel dit artikel:











Veldrijden in Norg: 'Als ze nog niet kunnen praten, kunnen ze al wel op het zadel' De nieuwelingen beginnen met de race (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Een deel van het parcours van de cyclocross (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

NORG - Crossen moet voor peuters toegankelijk worden. Dat wil de organisatie van het Cyclocross-evenement in Norg. "Ze kunnen nog niet praten, maar dan kunnen ze al wel op het zadel zitten", zegt organisator Marianne Gall. "Dan kunnen ze al peddelen."

Geschreven door Tiffany Frasa

Cyclocross is wielrennen op onverharde wegen, dus in bossen en over zandpaden. "Je wordt er lekker vies van", grijnst de 13-jarige crosser Hover de Jager.



"Het is heel intensief," licht de 30-jarige crosser Laura Krans toe. "Het is maar 40 minuutjes bij ons, je kunt alles er uit halen, en dat vind ik heel mooi. En hoe jonger je daarmee begint, hoe beter je natuurlijk wordt."



Loopfietsje

Gall is op het idee gekomen om loopfietsen te introduceren voor de allerkleinste crossers dankzij de EKZ CrossTour in Zwitserland. "Zij betrekken de kinderen er al bij vanaf de peuterschool en dat gaan wij dus ook doen", zegt Gall. "We gaan de fietsjes dan inzetten bij wedstrijdprogramma's en bij de streetrace in Norg."



Fietsen is volgens Gall enorm belangrijk: "Je gaat altijd op fiets naar school, naar de winkel, noem maar op. Als je als kind behendig wordt in het verkeer, dan is dat alleen maar positief. Ook daarom willen we de kinderen er bij betrekken."



Tweede keer

De tweede editie is een geslaagde editie, volgens de organisatie. "Ik ben veel liever hier dan dat ik thuis kerst vier", zegt Gall, zelf ook driemalig wereldkampioen veldrijden. "De sport betekent alles voor me." Er waren dit jaar veertig inschrijvingen meer dan vorig jaar. "Dus het zit wel echt in de lift", aldus Gall.



Mooie locatie

In Norg zijn alle facetten aanwezig voor het veldrijden. Er zijn heuvels, verharde en onverharde wegen en natuurlijk mooie natuur. "We hebben een heel mooi rondje hier door het bos. Daarvoor word je veldrijder, tenminste, ik wel", lacht Gall.



Het oorspronkelijke idee was om de wedstrijd te organiseren in Bakkeveen, maar daar kreeg de organisatie het niet van de grond. "Dit bos is voor iedereen toegankelijk, dus we zitten niet met allerlei instanties te knoeien."